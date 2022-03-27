  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Oscar ödüllü oyuncu şart koştu: Yoksa ödüllerimi eritirim
Dünya

Oscar ödüllü oyuncu şart koştu: Yoksa ödüllerimi eritirim

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu seneki Akademi Ödülleri'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski'in konuşmasına imkan sunulmazsa sahip olduğu Oscar ödüllerini eriteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 18:06:00 -
Oscar ödüllü oyuncu şart koştu: Yoksa ödüllerimi eritirim

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski'in konuşmasına imkan sunulmazsa sahip olduğu Oscar ödüllerini eriteceğini söyledi.

Penn, CNN'e verdiği röportajda, Akademi'nin, Zelensky'e, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Zelensky'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini belirten Penn, böyle bir durumda kendi ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile getirdi.

Penn, "Akademi Ödülleri'nin (Zelenski'ye) hepimizle konuşma fırsatı vermekten başka yapabileceği daha büyük bir şey yok. Anladığım kadarıyla bunu yapmamak için bir karar verilmiş. Başkan Zelenski'nin bunu isteyip istemediği konusunda yorum yapacak kişi ben değilim." dedi.

Penn, Akademi'nin Ukrayna liderini desteklememesinin "Hollywood tarihinin en ahlak dışı anı" olacağını vurgulayarak, "Dilerim öyle bir şey olmaz. Sektörde, kendilerini çoğunluğun iyiliğinin temsilcileri olarak görüp, Ukrayna'daki liderle görüşmeme kararı alan kibirli insanlar olmaması için dua ediyorum. Bu yüzden, bunun olmayacağını umuyorum. Umarım, eğer öyle olursa (bütün katılımcılar) çekip gider." dedi.

Bu yılki törenin sunucularından Amy Schumer, Akademi'ye Zelensky'nin törende konuşmasını teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini söylemişti.

Oscar ödülleri, Los Angeles'ta bugün düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Penn, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay