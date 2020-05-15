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Ekonomi

OSBÜK toplantısında İzmir talebi

Video konferans ile yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:32:06 -
OSBÜK toplantısında İzmir talebi

Video konferans ile yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleşti. İzmir’den toplantıya katılan İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, Bakan Varank’a korona virüs (Covid-19) testinin İzmir’de ilk İTOB’da üretilmesini teklif ederken, otobandan bölgeye uzanması planlanan yol bağlantısının hızlandırılması konusundaki taleplerinin en kısa sürede çözüleceği sözünü aldı.


335 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 55 bin adet fabrika ve 2 milyon çalışanın temsil edildiği OSBÜK’ün Yüksek Koordinasyon Kurulu, video konferansı ile yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Büyükdede, OSBÜK Yönetim Kurulu Başakın Memiş Kütükçü ve üyelerin katıldığı toplantı bir saatten fazla sürdü. İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar’ın da İzmir’den katıldığı video konferansında Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra Nefes Kredisi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) İletişim Sistemi Kullanım Bedeli, Doğalgaz ve Elektrik Tüketimi, Reaktif Enerji Cezası ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetleri öncelikli olarak konuşuldu. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının üretime etkisi, kısa çalışma ödeneği, korona virüs testleri, kredi garanti fonu ve maske temini gibi farklı konular görüşülürken, toplantıda sanayicilerin bu zor zamanlarında üretimlerine ara vermeden çalışmalarına destek olabilmek adına istişarelerde bulunuldu. Yoğun gündemin yer aldığı toplantının verimli geçtiğini belirten Onur Acar, “Toplantının ülkemiz sanayisine katkı sağlaması, sanayicilerimizin ününün açılarak, finansal anlamda olanakların genişletilmesi konusunda OSB’ler adına talepler, Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanına koordinasyon kurulu üyeleri aracılığıyla iletildi. Toplantı sonunda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a Covid-19 testinin İzmir’de ilk OSB’mizde yapılmasını teklif ettik. Otobandan bölgemize yol bağlantısının hızlandırılması konusunda da talepte bulunduk. Dosyanın son güncel halinin kendisine iletilmesi halinde Bakan Varank tarafından en süre sürede dönüş yapılacağını sözünü aldık” dedi.

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