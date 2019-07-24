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OSBÜK, OSB’lerin enerji taleplerini Bakan Dönmez ve EPDK’ya iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), son dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) sıklıkla dile getirdiği elektrik zamları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, OSB’lerin taleplerini içeren bir rapor sundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
OSBÜK, OSB’lerin enerji taleplerini Bakan Dönmez ve EPDK’ya iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), son dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) sıklıkla dile getirdiği elektrik zamları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, OSB’lerin taleplerini içeren bir rapor sundu.


OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Kütükcü ziyaretinde, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin hayata geçtiği 1 Nisan 2018’den bu yana OSB’lerde elektrik fiyatının yüzde 100’ün üzerinde arttığını, Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği bu dönemde 15 ay gibi kısa bir sürede yaşanan bu yüksek artışın sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Elektrik fiyat artışlarındaki ve dalgalanmalardaki en büyük etkenin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olduğunun altını çizen Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerimizde 50 binin üzerinde fabrika üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her biri Türkiye’nin değeri. Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz şart. Ancak OSB sanayicilerimiz son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya geldi. Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki YEKDEM’den dolayı sanayicilerimiz bir ay sonraki elektrik faturalarını öngöremez hale geldi. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için OSBÜK’e OSB’lerden çok yoğun talepler geliyor. Dolayısıyla biz üretimi daha avantajlı hale getirecek, daha fazla teşvik edecek yeni bir düzenleme talep ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metot geliştirilmeli, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükü sanayicilerin üzerinden kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.



Sabit fiyat ve doğalgaz faturalarında erteleme talebi


Kütükcü, elektrik faturalarında YEKDEM kaynaklı yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için Ulusal Tarife benzeri 3 aylık, 6 aylık periyotlarla sabit fiyat belirlenmesini önerdi. Kütükcü, ayrıca BOTAŞ’tan OSB’lere gönderilen 18 Ağustos son ödeme tarihli Temmuz ayı doğalgaz tüketim faturalarının bayram tatili dikkate alınarak 21 Ağustos’a ertelenmesini talep etti. Kütükcü, OSB’lerde kendi prosesi için doğalgazdan buhar üreten tesisler olduğunu, bu tesislerin daha sonra ürettikleri buhardan elektrik de üreterek enerji verimliliğine önemli katkılar sunduklarını aktararak, “Kendi ürettiği buharı prosesinde kullandıktan sonra elektrik enerjisine çeviren bu kojenerasyon tesislerimiz mevcut durumda Kompozit Tarifesi’ne tabi tutuluyor. Ancak bu tesislerimiz elektriği ticari amaçlı değil, kendi proseslerinde kullanmak üzere üretiyorlar. Dolayısıyla OSBÜK olarak biz bu tesislerimizin proses amaçlı, ‘OSB Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım Tarifesi’ içerisinde değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisi için çok önemli olduğunu kaydetti. Dönmez, tedarikçi şirketler, OSBÜK ve bakanlık olarak hızla bir araya gelerek sanayicilerin lehine yeni bir düzenleme yapılması ve uzun dönemli anlaşmalar yapılması amacıyla bir çalışma başlatacaklarını dile getirdi.


Toplantıda OSBÜK tarafından düzenlenen enerji zirvelerinin bu yıl içerisinde enerji verimliliği temasıyla yapılması da kararlaştırıldı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ı da ziyaret ederek, OSB’lerle ilgili son durumu ve taleplerini iletti. Ziyaretlere OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Sütcü, Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Erol Gülmez, Mustafa Türker, Adnan Keleşoğlu, Ali İhsan Özdoğan ve Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  1. doğa

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