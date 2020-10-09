OSB’lerde dönüşüm başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da desteklenen proje kapsamında Doç. Dr. Mehmet Cansız tarafından hazırlanan rapor, pilot olarak seçilen Manisa OSB’de “Yenilik Merkezi” kurulması için strateji ve yol haritası sunuyor. Manisa OSB’de kurulacak merkezle bir taraftan firmaların Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitesi yükseltilirken, diğer taraftan OSB’lerin firmalara yönelik hizmet ve destekleri artırılarak bu kurumların yenilikçi OSB’lere dönüşümü hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Manisa OSB tarafından fonlanacak toplam 8 milyon liralık bütçeye sahip projenin 18 ay sürmesi planlanıyor.