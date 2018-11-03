0553 313 94 23
impression

OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi. Buna göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) araziler de bedelsiz tahsis edilecek.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:05
OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

Dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) araziler de bedelsiz tahsis edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, ekonomiye yönelik saldırıların ardından açıkladığı Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi.

Buna göre, 4’üncü kademe gelişmiş ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan; ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip ikinci kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip üçüncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı. 

Kararla OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

Boş parseller yatırıma kazandırılacak

Bakan Varank, bedelsiz arsa tahsisiyle organize sanayi bölgelerindeki (OSB) boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretimi ve istihdamı artıracaklarını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Amacımız, OSB’lerdeki boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretim ve istihdamı etkin şekilde artırmak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:05
  1. Dördüncü kademe gelişmiş ilçeler
  2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Destek ve Önlem Paketi
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Resmi Gazete
  7. OSB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği için Kaşıkçı'ya adalet şart!
    1. Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği..
    2. “ABD’ye en güzel cevap kendi paramızı..
    3. Testleri başarıyla geçen Bozok..
    4. Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca..
    5. Gençlik nereye gidiyor! Bir..
    6. Tekirdağ'da bonzaileri çorapların..
    7. BES 15. yaşını kutluyor
    8. AK Parti'den Kılıçdaroğlu hakkında,..
    9. ‘Full kapasiteye geçeceğiz’
    10. Türkiye'den takas odası teklifi!
    11. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda..
    12. Faizle ‘rekortmen’ oldular
    13. 'Sen her zaman kalplerde olacaksın'
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    15. “Kaşıkçı cinayeti Türkiye’yi..
    16. Kayıp olan 6 tablo Aziz Kocaoğlu’nun..
    17. Bu darbeciler, nasıl beraat eder?
    18. Benyamin Netenyahu'dan Trump'a prens..
    19. 'İran için üzüntü duyuyoruz'
    20. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin..
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar