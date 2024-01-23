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Kobi OSB Akademi, 2024 eğitim sezonuna giriş yaptı
Kobi

OSB Akademi, 2024 eğitim sezonuna giriş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 10:02:00 -
OSB Akademi, 2024 eğitim sezonuna giriş yaptı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatırımcılar ve çalışanları, OSB Akademi 2024 eğitim programlarına başladı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatırımcılar ve çalışanları için kişisel gelişim, toplumsal farkındalık ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı hedefleyen OSB Akademi, 2024 eğitim programlarına hızlı bir giriş yaptı.

Bu çerçevede, Prof. Dr. Sevgi Demirel ve Doç. Dr. Öznur Begüm Gökçek'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen "Kurumsal Karbon Ayak İzi" eğitimi, 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Kütahya OSB Konferans Salonu'nda düzenlendi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği eğitim, 2 gün boyunca sürdü.

Eğitimde, iklim krizi, ISO 14064 standardı, AB Yeşil Mutabakat, sınırda karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemi gibi konular teorik anlatımın yanı sıra uygulamalar ve karbon ayak izi hesaplamaları ele alındı. Katılımcılar, sektördeki güncel gelişmeleri ve çevresel sürdürülebilirlik konularını daha yakından anlama fırsatı buldu.

Kütahya OSB Akademi'nin düzenlediği eğitimlerin katılımcılara somut katkı sağlaması ve sektörel bilinçte artışa yol açması, yatırımcıların ve çalışanların beklentilerini karşılıyor. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilerek, başarıları ödüllendirildi.

OSB Akademi, 2024 yılında da benzeri nitelikteki eğitim ve seminerleri düzenlemeye devam ederek, bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.
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