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Spor Osayi'nin yumrukları dünyanın gündeminde... Nijerya'dan da açıklama geldi!
Spor

Osayi'nin yumrukları dünyanın gündeminde... Nijerya'dan da açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 16:28:00 -
Osayi'nin yumrukları dünyanın gündeminde... Nijerya'dan da açıklama geldi!

Trabzonspor derbisinin ardından sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırmış, Osayi Samuel iki taraftara attığı yumruklarla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu. Osayi’nin ülkesinden de konuya dair yorum geldi. Nijerya Futbol Federasyonu, milli oyuncularına dair açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı.

Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılırken, sahaya inen beş taraftar dün tutuklandı.

Yaşanan olaylarda bir Trabzonspor taraftarını yumruklayan Nijeryalı oyuncu eleştirilerine odak noktası haline gelmişti. Trabzonspor maçının ardından Nijerya'nın 22 Mart'ta Gana ve 26 Mart'ta Mali ile oynayacağı hazırlık maçlarına Bright Osayi-Samuel de davet edilmişti.

Ocak 2021'de 508 bin Euro karşılığında Quuens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 130 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı kez gol atarken 11 kez de asist yaptı.

Bright Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takım kampına katılmasının ardından Nijerya Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Babafemi Raji, 26 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:
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"Onun burada olmasından dolayı hepimiz çok heyecanlıyız. Burada harika ve disiplinli oyuncular var. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Osayi, sadece Nijerya'daki değil tüm Afrika futbolundaki en disiplinli oyunculardan biridir. Provokasyon'un üzerinde durmayacağız. Burada konu Nijerya Milli Takımı ve o da burada bir yer edinmek için mücadele ediyor. Osayi ve ekibin geri kalanı Cuma günü Gana'yı mağlup etmemiz için elinden geleni yapacak."

Kaynak: Fanatik

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