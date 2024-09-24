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Spor Osayi'den güzel haber
Spor

Osayi'den güzel haber

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osayi'den güzel haber

Galatasaray yenilgisi ve Maximin'in sakatlanması ile çifte üzüntü yaşayan Fenerbahçe'de nihayet sevindiren bir gelişme yaşandı. Takımın hız canavarı sağ beki Osayi Samuel, sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı. Osayi'nin perşembe günü forma fırsatı beklediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler’de bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, bu süreçte takımını yalnız bırakmıştı. Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel’in yokluğu, özellikle Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür’ün performansı beklentilerin altında kalmıştı.

Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Durumunun her açıdan çok iyi olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Fanatik'teki habere göre, teknik ekibin son durumuna bakarak karar vereceği Osayi-Samuel’in, Perşembe günkü Union SaintGilloise mücadelesinde ilk 11’de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor.

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