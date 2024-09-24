Osayi'den güzel haber

Sarı-Lacivertliler’de bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, bu süreçte takımını yalnız bırakmıştı. Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel’in yokluğu, özellikle Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür’ün performansı beklentilerin altında kalmıştı.

Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Durumunun her açıdan çok iyi olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Fanatik'teki habere göre, teknik ekibin son durumuna bakarak karar vereceği Osayi-Samuel’in, Perşembe günkü Union SaintGilloise mücadelesinde ilk 11’de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor.