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Spor Osayi Samuel'in Trabzonsporlu taraftara vurduğu anların en net görüntüsü
Spor

Osayi Samuel'in Trabzonsporlu taraftara vurduğu anların en net görüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-03-18 07:39:00 -

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından olay çıktı. Bordo-mavili taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara saldırırken, Osayi Samuel'in rakip taraftara vurduğu anlar viral oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından büyük olaylar çıktı.

Maç boyunca sahaya yabancı madde fırlatan çok sayıda Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte orta sahada galibiyet sevinci yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Osayi'nin taraftara vurduğu anlar

O anlarda Osayi Samuel'in maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruklu saldırısı kameralara yansırken, net çekilen fotoğraf da olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Onlarca seyirci sahaya daldı

Bu anların ardından saniyeler içerisinde sahada onlarca seyirci toplanırken, futbolcular acil olarak soyunma odasına götürüldü.
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Yorumlar

Kartalbey

Ne yapacaktı? Aptal vahşiler saldırırken o "gel beni döv, öldür" mü diyecekti? Asil haber bu değil, vahşilerin sahaya inip topçuları saldırmasıdır. Trabzon sahası süresiz kapatılmalı.

Alinci

Hani futbol kardeşlikti, yangına körükle gitmiş, süresiz kadro dışı kalmalı.
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