Örümcek neden ulaşılması zor yerlere ağ yapar? Örümcekten kurtulma yolları nelerdir?
Örümcekler genellikle insanların ulaşamadığı toz olan ve el değmemiş yerlere ağ yapıp yaşamayı tercih ederler.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:01
Hemen hemen hepimiz hoş karşılamadığmızı ve görmek istemediğimiz bu ağlardan kurtulmak için çeşitli arayışlar içerisine girip evimizin bu davetsiz misafirlerini yok etme çabasına gireriz. Ürkütücü bir yapıya sahip olan örümcekler genellikle zararsız olsalar bile çoğumuzun korktuğu canlılardır.
Peki büyük bir ağ üzerinde yaşayan 8 bacaklı bu küçük misafirleri evden uzaklaştırmanın yolları nelerdir?
Hiçbir canlıya zarar vermemiz gerektiğini siz değerli okurlarımıza hatırlatır, örümcekleri evden nasıl uzaklaştırırız? Sorusunun cevabını veriyoruz;
Örümcekleri Naneyle Uzaklaştırın; Örümcekleri evinizden uzak tutmanın en kolay yöntemlerinden biri, bir sprey şişeyi nane yağı ve su karışımıyla doldurup evin içine sıkmaktır. Böylece evinizde hoş bir kokuda elde etmiş olursunuz.
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