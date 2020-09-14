Oruç Reis’in dönmesi geri adım değildir

Türkiye’nin 10 Ağustos’ta Navtex ilan ederek Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile Doğu Akdeniz’de yaptığı çalışma başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere birçok şer odağını rahatsız etmişti. Türkiye’nin “Eşit paylaşım ve sulh” çağrılarını kulak arkası eden Yunanistan, hem Türkiye’yi gerilimi artırmakla suçladı hem de bölgede birçok provokatif eyleme imza attı. Son olarak Navtex süresi biten Oruç Reis, NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı’na geri döndü.

Bu hamle masanın önünü açmıştır

Bu dönüşü Akit’e değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, şunları dile getirdi: “Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesi, Türkiye’nin bölgede izlediği kriz politikasının bir parçasıdır. Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklarını bir kenara bırakmış değil. Bu hamlesi ile müzakere masasının önünü açmıştır. Türkiye’yi gerilimi tırmandıran ülke olarak ilan eden Fransa ve Yunanistan’a karşı atılan bir adımdır. Elbette arka planda İsrail’in iddialarını ve oyununu boşa çıkarmıştır. Bu hamle diplomasiye bir kez daha tanınan şanstır. Eğer bu şansı muhataplarımız değerlendiremez ise o zaman saldırgan ve savaş isteyen tarafın kimliği daha bir netlik kazanacak, haliyle Ankara’nın eli daha da güçlenecektir. Eğer Türkiye, caydırıcı gücünü ve kararlılığını ortaya koymamış olsaydı, ne NATO ne de AB Türkiye’nin tezlerini ve çıkarlarını dikkate almaz, tek taraflı politikalarını sürdürürlerdi.”

Oruç reis geri dönebilir

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli de, “Oruç Reis birileri istediği için limana çekilmemiştir. Görev süresi bittiği için limana dönmüştür. Türkiye’ye birçok baskı yapıldı ancak hiçbir zaman geri adım atılmadı. NATO’nun devreye girmesi Türkiye’nin geri adım atacağı anlamına gelmez” değerlendirmesinde bulundu. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Askeri ve Güvenlik Danışmanı Hayrettin Güler ise, “Başlayan görüşmeler çerçevesinde Türkiye barışçı bir ülke olduğunu göstermeye çalışıyor. Ancak bu Türkiye’nin geri çekildiği anlamına gelmez. Görüşmeler olumsuzlukla sonuçlanırsa Oruç Reis görevine devam edecektir” ifadelerini kullandı.