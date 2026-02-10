Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken heyecan arttı. Teravih namazlarından mukabelelere, fitre ibadetinden Kadir Gecesi’ne kadar pek çok manevi anlam barındıran ramazan ayı için geri sayım başladı. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak, ilk iftar yapılacak.

Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek ve toplamda 29 gün sürecek. Bu süreçte camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri yoğunlaşacak.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman?

Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Bayramdan bir gün önce, 19 Mart Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek ve bu gün aynı zamanda Ramazan ayının son oruç günü olacak.

Fitre miktarı ne kadar açıklandı?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

İlk gün imsak ve iftar saatleri

İstanbul’da imsak 06.22, iftar 18.49

Ankara’da imsak 06.06, iftar 18.35

İzmir’de imsak 06.29, iftar 19.00