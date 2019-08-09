'Örtülü, sakallı eleman istemiyoruz!' Kent'in ajansından başörtüsü düşmanlığı

28 Şubat’ın karanlık günlerinin ürünü olan başörtüsü ve sakal yasakçılığı Kent firmasının reklam ajansı Dipa’da hortladı. Kent markasının şekerlerini satmak üzere Dipa Ajans’ın yayınladığı personel ilanında başörtüsü ve sakallı olmama şartının konulduğu ortaya çıktı.

ABD’li Mondelez International firmasının bünyesinde faaliyet gösteren Kent Gıda A.Ş.’ye yasak gölgesi düştü. Türkiye’nin köklü şekerleme firmalarından Kent’in reklam ajansı Dipa’da başörtüsü ve sakal düşmanlığı patlak verdi. Müslümanların en özel günleri arasında yer alan Kurban Bayramı’nda Kent şeker satışı yapmak üzere Dipa Ajans’ın verdiği stant personeli ilanında başörtüsü ve sakallı olmama şartı getirildi. Dipa Ajans’ın “indeed.com” başta olmak üzere internetteki çeşitli kariyer siteleri üzerinden yayınladığı personel ilanında, “Kent Şeker firması adına şeker satışı için stant başında duracak personel arıyoruz. Erkekler için sakal olmayacak kadınlar için tesettürlü olmama koşulu vardır” denildi. Başvuruların İstanbul Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz bölgesinden alınacağının duyurulduğu ilanda günlük 70-75 TL ödeme yapılacağı yazıldı.

Müslümanların bayramında, Müslümanlara yönelik yapılacak şeker satışında tesettürlü ve sakallı Müslümanlara uygulanan yasak büyük tepki topladı. 28 Şubat zihniyetinin ürünü olan skandal ilanla ilgili gazetemizin ulaştığı, Kent Gıda A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduran Mondelez International’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Sandra Haker, Dipa Ajans ile çalıştıklarını kabul etti. Firma olarak örtü yasağı gibi bir uygulamalarının olmadığını açıklayan Sandra Haker, konuyu araştıracaklarını söyledi. Mondelez International Medya Direktörü Burcu Bildikseven ise firma olarak yasak uygulamadıklarını, Dipa Ajans’ın söz konusu ilanı kendilerinin yayınlamadığına dair bilgi geçtiğini öne sürdü. Yasakçı ilanla ilgili kuşkuları üzerine çeken Dipa Ajans yetkilileri ise konuşmaktan kaçındı.