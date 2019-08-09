0553 313 94 23

'Örtülü, sakallı eleman istemiyoruz!' Kent'in ajansından başörtüsü düşmanlığı

Şekerleme firması Kent’in reklam ajansı Dipa’da başörtüsü ve sakal düşmanlığı patlak verdi. Kurban Bayramı’nda Kent şeker satışı yapmak üzere Dipa Ajans’ın verdiği stant personeli ilanında, “Kent Şeker firması adına şeker satışı için stant başında duracak personel arıyoruz. Erkekler için sakal olmayacak kadınlar için tesettürlü olmama koşulu vardır” denildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:26
'Örtülü, sakallı eleman istemiyoruz!' Kent'in ajansından başörtüsü düşmanlığı

28 Şubat’ın karanlık günlerinin ürünü olan başörtüsü ve sakal yasakçılığı Kent firmasının reklam ajansı Dipa’da hortladı. Kent markasının şekerlerini satmak üzere Dipa Ajans’ın yayınladığı personel ilanında başörtüsü ve sakallı olmama şartının konulduğu ortaya çıktı.

ABD’li Mondelez International firmasının bünyesinde faaliyet gösteren Kent Gıda A.Ş.’ye yasak gölgesi düştü. Türkiye’nin köklü şekerleme firmalarından Kent’in reklam ajansı Dipa’da başörtüsü ve sakal düşmanlığı patlak verdi. Müslümanların en özel günleri arasında yer alan Kurban Bayramı’nda Kent şeker satışı yapmak üzere Dipa Ajans’ın verdiği stant personeli ilanında başörtüsü ve sakallı olmama şartı getirildi. Dipa Ajans’ın “indeed.com” başta olmak üzere internetteki çeşitli kariyer siteleri üzerinden yayınladığı personel ilanında, “Kent Şeker firması adına şeker satışı için stant başında duracak personel arıyoruz. Erkekler için sakal olmayacak kadınlar için tesettürlü olmama koşulu vardır” denildi. Başvuruların İstanbul Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz bölgesinden alınacağının duyurulduğu ilanda günlük 70-75 TL ödeme yapılacağı yazıldı.

Müslümanların bayramında, Müslümanlara yönelik yapılacak şeker satışında tesettürlü ve sakallı Müslümanlara uygulanan yasak büyük tepki topladı. 28 Şubat zihniyetinin ürünü olan skandal ilanla ilgili gazetemizin ulaştığı, Kent Gıda A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduran Mondelez International’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Sandra Haker, Dipa Ajans ile çalıştıklarını kabul etti. Firma olarak örtü yasağı gibi bir uygulamalarının olmadığını açıklayan Sandra Haker, konuyu araştıracaklarını söyledi. Mondelez International Medya Direktörü Burcu Bildikseven ise firma olarak yasak uygulamadıklarını, Dipa Ajans’ın söz konusu ilanı kendilerinin yayınlamadığına dair bilgi geçtiğini öne sürdü. Yasakçı ilanla ilgili kuşkuları üzerine çeken Dipa Ajans yetkilileri ise konuşmaktan kaçındı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:26
  1. İstanbul
  2. 28 Şubat
  3. başörtüsü
  4. sakal
  5. ABD’li Mondelez International firması
  6. Kent Gıda A.Ş.
  7. Dipa Ajans
  8. indeed.com
  9. Müslüman
  10. Beykoz
  11. Ümraniye
  12. Mondelez International’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Sandra Haker
  13. Mondelez International Medya Direktörü Burcu Bildikseven
  14. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

  • veliveli1 sa önce
    Bu aptal uygulamanın ayrımcılık, faşistlik, diktatörlük vs ile adlandırılabilmesi için adı geçen markanın Ak Parti ile ilişkili olması lazım. Değilse yapılanı kimse görmez.
  • ErsinErsin1 sa önce
    Bunu diyenler müslümanlar bizim mallarımızdan almasın diyebiliyor mu . adam olsun şerefsizler
  • Abdullah Murat Abdullah Murat 1 sa önce
    Bizde hristiyan yahudi din düşmanı firma istemiyoruz Bunların lisanları iptal edilse diğer ümmeti muadil firmalara izin verilse. Bunların hakkından Allahın hükmüyle hükmeden bir gerçek devlet adamı gelebilir Laiklik yüzçeviriştir Bu terkedilmelidir Allahın hükümleri getirilmeli ve dost düşman kurana göre tanımlanmalıdır Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değldir Müslümanlar bu din düşmalarıyla başka birliktelik adalrıyla birlikte dost yaşamaya itmaye çalışanlar Msülümanlara boyun eğdirmeye çalışan ve kendilerine tabi kılmaya çalışan şeytani batıl dinsiz bir düşüncedir.Allahın kurandaki hükmü kafirleri dost edinen onlardan olur.Bunlara zorla aldırsan ne olur bunlara müslümanın teri haram olsun. Kafire çalışmak mümkün değildir Onun hayat sürmesinin vesilesi olmak.
  • Batı mandası devrimler aynı duruyor Batı mandası devrimler aynı duruyor 1 sa önce
    Rejim aynı duruyor. Hükümetin icraatıyla müslümanlar biraz rahat, hükümet giderse bunlar yine aynı zulümlerini yapmayacak mı? Onun için bu devrimler kaldırılmalı. Daha bir tanesi kaldırılmadı.
  • DEVRANDEVRAN1 sa önce
    Böyle birayrım yapmadan da bunu yapabilirlerdi,başvuranlardan bu şekildeseçim yaparakistediği elemanları alabilirlerdi. benim merak ettiğim bunun gerekçesi nedir. o önemli., bu mantıksal bir açıklaması olmalı.
  • Tr.Tr.1 sa önce
    Siyasi herhangi bir aktivitesi yoksa kesinlikle bende kenti destekliyorum.Adamlar neticede yabancı firma istediği özelliklerde insan istiyor.Kent markalı üründen daha iyisini yapanda olmadığına göre piyasada tutuluyor.500 tane rakip var dileyen gitsin ordan alsın.KENT'liyiz....
  • eşref aydıneşref aydın1 sa önce
    nasıl olur ya böyle bir şey. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz.
  • ahmetbulut0003ahmetbulut00031 sa önce
    tşk akit bizde almayız ozaman bu milletin baş örtüsüne düşman olanların suyuda içilmez sim alınmaz
  • Şuayb OğuzŞuayb Oğuz1 sa önce
    Kent şekerlemeye zavallığına açımak gerek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
  1. Şehitkamil’deki camiler bayram..
  2. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
  3. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
  4. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
  5. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
  6. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
  7. Liderlerin bayram programı
  8. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
  9. TCMB'den repo ihalesi
  10. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
  11. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
  12. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
  13. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
  14. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
  15. Kurban eti nasıl saklamalı
  16. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
  17. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
  18. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
  19. En çok ihracat alüminyumda
  20. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
  21. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
  22. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
  23. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
  24. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
  25. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
  26. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
  27. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
  28. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
  29. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
  30. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

Günün Karikatürü

09 Ağustos 2019
Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama