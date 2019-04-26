Ortaya çıktı: Rus savaş uçakları birbirini vurdu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde, iki yıl önce yaşanan Mig-31 kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Askeri tatbikatta Mig-31 tipi avcı uçağı düşmüş pilotlar uçağı fırlatma koltuğu ile terk ederek sağ kurtulmuştu. Rus yetkililerden kazayla ilgili temel bilgilendirme dışında bir açıklama gelmemişti. İki yıl sonra kazanın raporuna ulaşan Rus Baza internet sitesi, Mig-31'in yanlışlıkla atılan bir füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

Gerçek mühimmat kullanıyordu

Rusya'da yapılan tatbikatın hava bölümünde uçaklara gerçek mühimmat yüklenmişti. Dog fight yani hava savaşına giren iki Mig-31’den birinde diğer uçağı Zaslon-AM radarı ile tespit etti. Ardından Baget-55 silah sistemi ile kilit atıldı.

Hava savaşı sırasında pilot, sanal atış gerçekleştirmeye karar verdi. R-33 füzesini seçti. Simülasyon seçilmesine rağmen R-33 füzesi gerçekten ateşlendi. Pilot diğer uçağı uyarmasına rağmen kaçınma manevrası tamamlanamadan R-33 Mig-31’i vurdu.

Sistem arızası mı?

Baza internet sitesinin haberine göre, Ruslar yüksek irtifadan uçan keşif ve bombardıman uçaklarının önlenmesi için geliştirilen Mig-31'de dönemin gelişmiş hava savunma sistemleri yer alıyordu. Baza’ya konuşan ve adı gizli tutulan uzman, olayın Mig-31'de yer alan farklı sistemlerin uyuşmazlığı nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekiyor. Uçağın Baget-55 silah sistemi, Mig-31'e entegre Zaslon-AM radarlarından gelen verileri etkin olarak değerlendiremedi.

Dost mu, düşman mı?

Bu sebepten de pilotlar sistemin yükünü azaltmak için radar sistemini düzenli aralıklarla açıp kapatıyor. Bu da dost düşman tanıma özelliğini devreden çıkarıyor ve aynı filodaki uçaklar birbirini tanıyamıyor.

Rus uzmanlar için bir başka kaza nedeni de IFF sisteminin etkili çalışmaması. Böyle bir durumda diğer MiG-31, düşman uçağı olarak yansımış olabilir.

Bütün bu verilere rağmen yaşanan kaza ve Rus Hava Kuvvetleri'nde yaşanan sorunlarla alakalı bilinmeyen pek çok nokta var.