Liseler ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 8. sınıflar LGS sınavını tamamlarken üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri de 26 ve 27 Haziran’da YKS sınavına girecekler. 18 Haziran’da karnelerin alınacağı açıklanırken, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başladı. Peki Ortaokullarda yüz yüze eğitim ne kadar sürecek? Ortaokul lise yüz yüze eğitimde okulda kaç gün ders olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır."