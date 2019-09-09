0553 313 94 23

Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır | Lisede devamsızlık kaç gün 2019-2020

Ortaokulda devamsızlık kaç gün? Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? Sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak öğrenci dersleri, okul devamsızlıkları, sınav sonuçları başta olmak üzere öğrencinin tüm okul bilgilerine erişilmekte. Peki MEB devamsızlık karanı ne oldu? Devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? Okul devamsızlık süresi, okul devamsızlık kaç gün 2019 lise. MEB ortaöğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf, 8. sınıfta devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar.

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:03
Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır | Lisede devamsızlık kaç gün 2019-2020

Ortaokulda devamsızlık kaç gün? Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? Sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak öğrenci dersleri, okul devamsızlıkları, sınav sonuçları başta olmak üzere öğrencinin tüm okul bilgilerine erişilmekte. Peki MEB devamsızlık karanı ne oldu? Devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? Okul devamsızlık süresi, okul devamsızlık kaç gün 2019 lise. MEB ortaöğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf, 8. sınıfta devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

Ortaokulda devamsızlık kaç gün 2019?

Ortaokul da devamsızlık sınırı yoktur. Tabi bu öğrencinin okula hiç gelmeden geçeceği anlamına gelmemektedir. Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir. Yani 

Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır?

Ortaokulda devamsızlık kaç gün? Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? Sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak öğrenci dersleri, okul devamsızlıkları, sınav sonuçları başta olmak üzere öğrencinin tüm okul bilgilerine erişilmekte. Peki MEB devamsızlık karanı ne oldu? Okul devamsızlık süresi, okul devamsızlık kaç gün 2019 lise. MEB ortaöğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf, 8. sınıfta devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Bakanlık yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir.

Resmi Gazete okul devamsızlık kararı

Resmi gazetede yayınlanan yönetmenliğin son hali aşağıdaki gibidir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:03
  1. Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır?
  2. Lisede devamsızlık kaç gün 2020
  3. lise devamsızlık hakkı 2019
  4. devamsızlık kaç gün 2019 lise
  5. lisede özürlü devamsızlık kaç gün 2019
  6. ortaöğretim devamsızlık yönetmeliği 2018
  7. lise devamsızlık sildirme
  8. lisede devamsızlık hakkı kaç gün 2019
  9. lisede devamsızlıktan kalma
  10. lisede devamsızlıktan kalma 2019
  11. devamsızlık 2. dönem sıfırlanıyor mu
  12. özürlü devamsızlık ne demek
  13. lise devamsızlık dilekçesi
  14. 2019 devamsızlık affı
  15. özürlü devamsızlık 20'yi geçerse ne olur
  16. devamsızlık sorgulama nasıl yapılır
  17. devamsızlık kaç gün 2019 lise meb
  18. devamsızlık kaç gün 2019 ortaokul
  19. devamsızlık kaç gün ortaokul
  20. devamsızlık kaç gün 2018 2019
  21. özürlü devamsızlık kaç gün 2019 lise
  22. ilk okulda devamsızlık kaç gün 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş
    1. ABD, 2017'de Rus hükümetindeki..
    2. Bakan Çavuşoğlu, Özersay ile kapalı..
    3. Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca..
    4. Kılıçdaroğlu, kültür merkezi ve kreş..
    5. Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA için..
    6. AK Parti'den Davutoğlu açıklaması
    7. "Karşımızda büyük bir takım olacak"
    8. 'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    9. Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık..
    10. Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi..
    11. Şilespor rakibini gol yağmuruna tuttu
    12. Telabyad’ta teröristler görüntü..
    13. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    14. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    15. Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde..
    16. Alanyaspor’da Fenerbahçe maçı..
    17. Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire..
    18. Bakan Albayrak’tan ABD açıklaması
    19. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    20. Edremit’te Hüseyin Turan müzik..
    21. "Futbolda şike kumpası" davasının..
    22. CHP’li büyükşehir belediye başkanları..
    23. RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin..
    24. Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen..
    26. CHP’li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
    27. Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir..
    29. Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi..
    30. Çekiçle yaralanan caretta carettanın..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!