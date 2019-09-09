Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır | Lisede devamsızlık kaç gün 2019-2020

Ortaokulda devamsızlık kaç gün? Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? Sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak öğrenci dersleri, okul devamsızlıkları, sınav sonuçları başta olmak üzere öğrencinin tüm okul bilgilerine erişilmekte. Peki MEB devamsızlık karanı ne oldu? Devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? Okul devamsızlık süresi, okul devamsızlık kaç gün 2019 lise. MEB ortaöğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf, 8. sınıfta devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

Ortaokulda devamsızlık kaç gün 2019?

Ortaokul da devamsızlık sınırı yoktur. Tabi bu öğrencinin okula hiç gelmeden geçeceği anlamına gelmemektedir. Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir. Yani

Ortaokulda devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır?

Ortaokulda devamsızlık kaç gün? Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? Sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak öğrenci dersleri, okul devamsızlıkları, sınav sonuçları başta olmak üzere öğrencinin tüm okul bilgilerine erişilmekte. Peki MEB devamsızlık karanı ne oldu? Okul devamsızlık süresi, okul devamsızlık kaç gün 2019 lise. MEB ortaöğretim 5. sınıf, 6. sınıf, 7.sınıf, 8. sınıfta devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Bakanlık yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir.

Resmi Gazete okul devamsızlık kararı

Resmi gazetede yayınlanan yönetmenliğin son hali aşağıdaki gibidir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.”