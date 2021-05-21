Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıflarda ise yüz yüze eğitim 1 Haziran’da belirlenecek takvime göre başlayacak. Ortaokul öğrencileri yüz yüze sınavlara ne zaman katılacaklarını merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar ne zaman?

Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Ortaokul sınava girmek istemeyen ne zaman başvuru yapmalı?

Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri yüz yüze sınavlara katılmanın zorunlu olup olmadığını, karne notlarının nasıl belirleneceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında, “Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak” açıklamasında bulundu.