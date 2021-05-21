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Eğitim Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Ortaokul sınava girmek istemeyen ne zaman başvuru yapmalı?
Eğitim

Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Ortaokul sınava girmek istemeyen ne zaman başvuru yapmalı?

Ortaokul yüz yüze sınav tarihleri | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını, sınavlara katılmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki, ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:38:00 -
Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Ortaokul sınava girmek istemeyen ne zaman başvuru yapmalı?

Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıflarda ise yüz yüze eğitim 1 Haziran’da belirlenecek takvime göre başlayacak. Ortaokul öğrencileri yüz yüze sınavlara ne zaman katılacaklarını merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar ne zaman?

Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Ortaokul sınava girmek istemeyen ne zaman başvuru yapmalı?

Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri yüz yüze sınavlara katılmanın zorunlu olup olmadığını, karne notlarının nasıl belirleneceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında, “Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak” açıklamasında bulundu.

4.sınıflar sınavlara girmek zorunda mı? 4.sınıfların karne notu nasıl hesaplanacak?
4.sınıflar sınavlara girmek zorunda mı? 4.sınıfların karne notu nasıl hesaplanacak?

Eğitim

4.sınıflar sınavlara girmek zorunda mı? 4.sınıfların karne notu nasıl hesaplanacak?

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