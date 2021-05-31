Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih

Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? sorusu son dakika merak kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika 1 Haziran'dan sonra uygulanacak olan yeni tedbir kararları kapsamında okulların yüz yüze devam edeceğini duyurdu. Haberin ardından ortaokul ve liselerin hangi günler okula gideceği merak kazandı. Peki, Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih haberimizde.