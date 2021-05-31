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Eğitim Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih
Eğitim

Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih

Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? sorusu son dakika merak kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika 1 Haziran'dan sonra uygulanacak olan yeni tedbir kararları kapsamında okulların yüz yüze devam edeceğini duyurdu. Haberin ardından ortaokul ve liselerin hangi günler okula gideceği merak kazandı. Peki, Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 21:02:00 -
Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? 1 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerin okula gideceği tarih

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Kavuşuyoruz" açıklaması ile okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Peki,  Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? Ortaokul ve liseler haftada kaç gün okula gidecek?

Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

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