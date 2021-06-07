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Eğitim Ortaokul ve liseler için beklenen gün geldi
Eğitim

Ortaokul ve liseler için beklenen gün geldi

Ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim bugün başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 05:02:00 -
Ortaokul ve liseler için beklenen gün geldi

İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim geçen hafta başlamıştı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaokul ve lise öğrencileri hafta 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

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