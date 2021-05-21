  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza
Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon
Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Eğitim Ortaokul öğrencileri için 41 yeni fasikül
Eğitim

Ortaokul öğrencileri için 41 yeni fasikül

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:23:00 -
Ortaokul öğrencileri için 41 yeni fasikül

Bakanlığın “meb.gov.tr” ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “odsgm.meb.gov.tr” internet adresinde erişime açılan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı, fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT'den bir bomba tarihi dizi daha!
Medya

TRT'den bir bomba tarihi dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid gibi dizil..
Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! O ayrıntı ele verdi
Gündem

Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! O ayrıntı ele verdi

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu.
WhatsApp'tan Türkiye kararı! Resmen iletildi
Gündem

WhatsApp'tan Türkiye kararı! Resmen iletildi

WhatsApp yetkilileri, büyük infiale neden olan sözleşmenin Türkiye'ye uygulanmayacağını Rekabet Kurumu'na iletti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay