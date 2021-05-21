Ortaokul öğrencileri için 41 yeni fasikül
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın “meb.gov.tr” ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “odsgm.meb.gov.tr” internet adresinde erişime açılan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı, fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik” dedi.