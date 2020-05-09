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Aktüel

Ortanca Mahallesinde vaka sayısı 75’e yükseldi

Van merkez İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi’nde kurulan taziye sonrası taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 75’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:23:09 -
Ortanca Mahallesinde vaka sayısı 75’e yükseldi

Van merkez İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi’nde kurulan taziye sonrası taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 75’e yükseldi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’nde kurulan taziye sonrası taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 75’e yükseldi. Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve korona virüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım" ifadelerine yer verildi.

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