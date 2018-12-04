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Ortalık yangın yeri... Çağrı yapılıyor

Yangın yerine dönen Fransa'da İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 'sarı yeleklilere' çağrıda bulunarak yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.

04 Aralık 2018 Salı 21:18
Ortalık yangın yeri... Çağrı yapılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için eylem yapan "sarı yeleklilerden" yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi. 

Castaner, Senatoda yaptığı açıklamada, sarı yeleklilere, cumartesi Paris'te eylem yapmamaları çağrısında bulundu.

Sarı yeleklilerin şiddete başvurmaması gerektiğini belirten Castaner, bu grubun geçmişteki diğer gruplardan farklı olduğunu söyledi.

 

Sarı yelekliler eylemleri 17 Kasım'da başladı

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:18
  1. Fransa
  2. Sarı yelekliler
  3. Emmanuel Macron
  4. Macron

YORUM YAZ

  • abdabd37 dk önce
    endişeliyim çoook
  • Yunus 16 Yunus 16 48 dk önce
    Arkasında ABD VAR. MACRON Kendi başına politika izlemeye kalkınca ABD hazmedemedi, Aynı baskıyı Almanya ya da yapıyor.
  • AhmetAhmet59 dk önce
    ALLAH,daha cok musubetler versin bunlara.
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