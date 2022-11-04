Ortalığı kana bulayacaklardı! Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında örgütün bomba uzmanı olduğu tespit edilen şahıs da dahil 4 kişi gözaltına alındı.
Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda DEAŞ'ın bomba uzmanı olduğu tespit edilen Iraklı şüphelinin ikametinde el yapımı patlayıcı malzemeler ve bomba düzenekleri ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
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Çınarcık ilçesinde Irak uyruklu DEAŞ'ın bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.
Patlayıcı maddeler ele geçirildi
İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.