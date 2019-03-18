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Ortalarda yok! Kral Selman oğluna ceza mı kesti?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile babası Kral Selman arasında yaşanılan anlaşmazlıkların basına yansımasından sonra, Veliaht Prens'in 20 gündür ortalarda gözükmediği ileri sürüldü.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:32
Ortalarda yok! Kral Selman oğluna ceza mı kesti?

Mısır ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed Selman arasında çıkan krizin basına yansımasından sonra, bu ülkede ilginç gelişmeler yaşanıyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 20 gündür ortalarda gözükmemesi Arap medyasının da ilgisini çekti. alkhaleejonline.net'te çıkan haberde, Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı ikametgâhında göz hapsinde tuttuğu öne sürüldü.

Baba-oğul arasındaki kriz, Mısır ziyaretinde ortaya çıkmıştı

İstanbul'da işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki savaş, İsrail ilişkileri ile ABD arasındaki yakınlaşma Kral Selman'ı rahatsız ediyordu. Ayrıca; Kral Selman'ın, Mısır'da yapılan Arap ve AB zirvesine katılmak için giderken, oğlunun kendisine karşı darbe yapacağına ilişkin duyumları alınca, uçak mürettabatını değiştirip, kendi adamlarını yerleştirmişti. Bu haberin basına yansımasından sonra gelişen olaylarda Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Selman arasındaki soğukluk gözden kaçmamıştı. Veliaht Prens Muhammed Selman'ın ortalarda gözükmemesini değerlendiren kaynaklar, babasıyla arasındaki anlaşmazlık yüzünden Saray'da zorunlu olarak göz altında tutulduğunu öne sürdüler.

20 gündür ortalarda yok

Kaynaklar; Veliaht Prens Selman'ın, 20 gün önce Riyad'taki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen ve Kral Selman Bin Abdulaziz'in Hizmetkârı'nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını, daha sonra ise Veliaht Prens'ten haber alınmadığını dikkati çektiler.Veliaht Prens Muhammed Selman, son dış gezisini 22-24 Şubat tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirmişti.Veliaht Prens'in 2017'de göreve getirilmesinin sonra, ülke içinde ve dışında yaptığı gezilerle boy göstermişti.

Son önemli toplantılarda babasının yanında yer almadı

Ancak Kral Selman Bin Abdulaziz'in Mısır ziyaretinden sonra baba-oğlu arasında baş gösteren görüş ayrılıklarından sonra, Veliaht Prens'in toplantılara katılmadığı ortaya çıktı. Veliaht Prens Salman'ın, 5 Mart'ta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un da katıldığı Riyad'taki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, babasının yanında yer almaması dikkat çekti.Yine, 11 Mart'ta babası Kral Selman ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve finans sektöründeki üst düzey Lübnanlı yetkililerin katıldığı toplandı da yer almadığı ortaya çıktı.

16 Mart Cuma akşamı Kral Selman, Krallığın önem verdiği en önemli miras faaliyetlerinden birinde yer aldı. Binicilik Kulübü'nün onursal başkanı olan Suudi Hükümdarı, Al Janadriyah'daki Kral Abdülaziz Binicilik Meydanı'ndaki yerel yapım atları için yıllık Kral Abdülaziz Bin Abdülrahman Al Saud Kupası'nın Grand Prix'sine sponsor oldu.Bu etkinlikte de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın katılımcılar arasında bulunmadığı ortaya çıktı.

'Ev hapsinde tutuluyor' iddiası

Bu arada Riyad hükümeti içindeki karar alma çevrelerine ilişkin Suudi hesaplarından biri olan Twitter platformunda yayınlanan bir hesapta da, “Veliaht Prens'in, babası Kral Salman bin Abdul Aziz'in emriyle ev hapsinde tutulmasına neden oldu” yazısına yer verildi.

Kral Selman, 26 Ocak'ta Arap-Avrupa Zirvesi'ne katıldıktan sonra Mısır'dan ülkesine döndüğünde, oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından karşılanmamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 00:41
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