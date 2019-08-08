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Ortaköy'deki terör saldırısı davası

Eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
Ortaköy'deki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 18'i tutuklu 25 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Türkçe bilmeyen sanıklar için tercüman olarak 3 görevli salonda hazır bulundu.

Yoklamanın ardından söz alan sanık avukatlarından Atanur Demir, bir önceki celse tahliyelerine karar verilen sanık Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore'nin duruşmaya getirilmediklerini, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tutulduklarını söyledi. Sanıkların duruşmaya getirilmediğini ileri süren avukat Demir, "Mahkemeniz, bu iki sanığı haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Sırf Masharipov'un eşi oldukları için bu sanıklar sınır dışı edilmek isteniyor. Yargılaması süren sanık sınır dışı edilemez. Biz, bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için ilgili kuruma müzekkere yazılmasını istiyoruz." dedi.

Söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderildiğini, ancak iş yoğunluğu ve duruşma sıklığı nedeniyle hazırlamayamadığını söyledi. Savcı, bir sonraki duruşmaya kadar ek süre istedi, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri de alındı. Talebi sorulan tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Tahliyemi istiyorum." dedi. Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekillerinin tahliye ve beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin bir sonraki duruşmaya katılmak istemleri halinde gerekli imkanın sağlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, bazı tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste (uzak) tutulma taleplerini ise reddetti.

Heyet, mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının yeniden savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı 31 Ekim 2019'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 18'i tutuklu 58 sanık bulunuyor.

Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis, olayda yaralanan 79 kişi için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
  1. Abdulkadir Masharipov
  2. Ortaköy'deki terör saldırısı davası
  3. Tene Traore
  4. Zarina Nurullayeva

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