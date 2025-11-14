Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Olayla ilgili soruşturma derinleşirken, ailenin hastanedeki görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Restoran hemen mühürlenirken, zehirlenme şüphesiyle bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Uzmanlar, yaşanan talihsiz olayın iki farklı zehirlenme ihtimalinden kaynaklanmış olabileceği görüşünde.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Babanın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.

İKİ ÇOCUK VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal B.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal B. ve ağabeyi Kadir Muhammet B. dün anne Çiğdem B. ise bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA ENTÜBE

Baba Servet B.'nin entübe edildiği belirtildi. Ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi.