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Siyaset Ortakları müze yapmak istiyor! Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'Ayasofya' mesajı!
Siyaset

Ortakları müze yapmak istiyor! Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'Ayasofya' mesajı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya paylaşımı yaptı. Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda "İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 12:12:00 -
Ortakları müze yapmak istiyor! Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'Ayasofya' mesajı!

İstanbul’un fethinin önemli bir sembolü ve Türkiye’nin egemenliğinin göstergelerinden biri olan Ayasofya, cami statüsüne döndürülerek 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açıldı.

Ayasofya'nın üç yıl önce cami statüsünü alması Türkiye’de ve Müslüman coğrafyalarda büyük bir sevinçle karşılandı.

RAMAZAN TEMİZLİĞİ

3 yıl önce camii statüsünü alan Aysofya'da Ramazan önecsi temizlik başladı. Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

3 YIL ÖNCE CAMİİ STATÜSÜNÜ ALDI

Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesinin üzerinden 3 yıl geçerken, gözler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayan Altılı Masa'nın ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

''AYASOFYA GERÇEK MANADA AÇILMIŞ OLACAK''

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, resmi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır."

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Yorumlar

mevlüt

MÜSLÜMAN VALLAHİ UYANIN BUNA VERDİ ĞİNİZ OY ERMENİ YE GİDER BU ÜLKE DEDELERİMİZİN KANI VAR BU SEÇİM YA ÖZGÜRLÜK YADA KÖLELİK

Kurt

Bu lafinla kapasitenin belli ettin, sen git oyuncaklarını oyna
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