Ortak Yapım Projesi'yle Türk tiyatrosuna yeni oyunlar kazandırılacak

İSTANBUL (AA) - BKM, DasDas, Enka Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM'nin Türk tiyatrosuna yeni metinler kazandırmak ve bu metinlerin sahneye uyarlanmasına destek olmak amacıyla başlattığı "Ortak Yapım Projesi"ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü yazar Yekta Kopan üstlendi.

Etkinlikte konuşmacı olarak DasDas'ın kurucularından oyuncu Mert Fırat, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, BKM Üst Yöneticisi (CEO) Zümrüt Aral Bekçe, Enka Sanat Direktörü Murat Ovalı ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas yer aldı.

- "Umut, ileri doğru plan yaptığımızda çalışmaya başlıyor"

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, toplantıda, tiyatronun pandemi sürecinden en çok etkilenen alanların başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu.

"Bu olağanüstü dönemi hep birlikte güçlü bir şekilde atlatabilmek için elimizdeki en önemli araçlardan biri de dayanışmaydı. Bizler pandemi başlangıcının hemen ardından, burada bulunan tüm kurumlarla, kültür sanat sektörünün, bu salgından nasıl etkileneceği konusunda zaman zaman bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya zaten başlamıştık. Bu görüşmelerden birinde biz İKSV olarak daha önce müzik ve sinema alanlarında pandemi sebebiyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçı ve çalışanlar için gerçekleştirdiğimiz destek projelerine benzer tiyatro alanında da yeni ve taze üretime yönelik bir proje geliştirmeyi önerdik. Çok kısa sürede tüm kurumlar bu projeyi içtenlikle destekleyip sahiplenince aramızda güçlü bir birliktelik doğdu. Ortak Yapım işte bu dayanışma ruhuyla Türk tiyatrosuna yeni eserler kazandırmak ve yazar, yönetmen ve oyuncuları desteklemek amacıyla ortaya çıkan bir dayanışma projesi olarak doğdu."

Tiyatroların kapandığı bir dönemde böyle bir proje teklifinin kendilerini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren BKM Üst Yöneticisi (CEO) Zümrüt Aral Bekçe ise "Yeni yazarlarla, yeni oyunlar yapabilme fikrini de çok sevdik. Bu proje her şeyden daha kıymetli olan tekrar sahnelere dönüleceği, her şeyin tekrar normale gideceği duygusunu içimizde barındırmamıza sebebiyet verdi. Bu samimiyetle bizler adına hepsinden daha kıymetli olandı. O nedenle ona tutunduk." dedi.

DasDas'ın kurucularından oyuncu Mert Fırat da projenin herkesin ileriye dönük plan yapmasını sağladığını aktararak, "Umut, ileri doğru plan yaptığımızda aslında çalışmaya başlıyor. Çünkü her şey böyle bir fikirle başlıyor. Hani oyunlar, projeler, mekanlar ve aslında her şey bir oyun da öyle. Dolayısıyla bu yaklaşımla yola çıktığımızda bizler için de ileri doğru 2021 için bir plan yapabilme imkanı oldu." açıklamasında bulundu.

Yazarların pandemi ortamında yazdığı metinlerle karşılaşmanın da kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Fırat, "Bu ekosistem bizim birbirimizden beslendiğimiz ve birbirimizi güçlendirdiğimiz oranda var olacaktır." diye konuştu.

- "Projenin gittikçe büyüyeceğini ümit ediyorum"

Enka Sanat Direktörü Murat Ovalı ise daha önce kurumlarla ortak projeler yaptıklarını ancak bu beş kurumun ilk defa bu çapta bir projede bir araya geldiğini vurgulayarak, "Sektörde bu birleştirici gücü nasıl yakalarız, diye bize söylendiğinde biz de bu işin içinde olmaktan çok mutluluk duyduk. Bunun da önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir ve kalıcı olmasında yanındayız." ifadelerini kullandı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas da sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sahne sanatları alanında bir kriz olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık çağrı sonucunda da sekiz yüze yakın oyun başvurusu, birbirinden heyecan verici senaryoların gelmiş olması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi bize. Biz gördük ki yepyeni yazarlar var, yepyeni oyuncular, yönetmenler var. İnşallah bunları bir arada görebilmek dileğiyle bu projeye devam edeceğiz. Ben bu kurumların yanına başka kurumların da ekleneceğini düşünüyor ve projenin gittikçe büyüyeceğini de ümit ediyorum."

Oyun yazarları adına konuşan Yeşim Özsoy da "Oyun yazarlığı bir tiyatro ekolü yaratmak konusunda baş tacı edilmesi gereken bir alan. Tiyatronun başlangıcı, yol haritası ve aynı zamanda da tortuları yani geride kalanlar çok önemli. Her oyunda da bir dünya yaratıyoruz yazarlar olarak. Buna imkan vermek, yeni oyunların yazılmasına yeni dünyaların açılmasına imkan vermek cesaret ister. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün kurumları kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.



Son bölümünde katılımcıların sorularının da yanıtlandığı program, eş zamanlı olarak Zoom üzerinden canlı yayınlandı.

- Beş kurum on oyun

Toplam on yeni tiyatro oyununu hayata geçirme hedefiyle yola çıkılan projede imzası bulunan her kurum, iki oyunun yapımcılığını üstlenerek prömiyerini gerçekleştirecek.

Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına sipariş edilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapıldı.

Ayrıca, proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 lira tutarında destek verilecek.

Kurumların sahneleyecekleri oyunlar ve yazarları ise şöyle:

BKM; Ahmet Sami Özbudak - "Şimdi Gerçek Bir Şey Söyle", Zeynep Kaçar - "Şirket"

DasDas; Ebru Nihan Celkan - "Bir İhtimal Daha Var", Ceyda Aşar - "Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah"

Enka Sanat; Firuze Engin - "Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri", Gökhan Erarslan - "Nuh'un Gemisini Aramak"

İKSV; Ceren Ercan - "Beni Sakın Yumruklardan", Şamil Yılmaz - "Haset"

Zorlu PSM; Yeşim Özsoy - "Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar", Ülkü Oktay - "Fikri'nin Vişne Bahçesi"