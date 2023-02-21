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Dünya Ortak basın toplantısında Zelenskiy'e şok: Savaş uçağı yok
Dünya

Ortak basın toplantısında Zelenskiy'e şok: Savaş uçağı yok

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini fakat savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediklerini belirtti. Meloni ayrıca, Ukrayna'nın zaferi için mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, diğer Avrupa ülkelerinin muhtemel işgalinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:42:00 -
Ortak basın toplantısında Zelenskiy'e şok: Savaş uçağı yok

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İtalya’nın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini ancak savaş uçağı vermeyi düşünmediğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Meloni, İtalyan La Repubblica gazetesinin İtalya’nın Ukrayna’ya 5 AMX bombardıman uçağı tedarik edebileceğini yönündeki haberi ile ilgili gelen soruya cevap vererek, “Şu anda uçak tedariki masada değil” dedi.

İtalya’nın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini belirten Meloni, Ukrayna'nın yenilgisinin diğer Avrupa devletlerinin muhtemel işgalinin önünü açabileceğini açıkladı. Meloni, İtalya’nın Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan Meloni, Zelenskiy ile görüşmesi öncesi Rusya’nın savaş suçu işlediği öne sürülen Bucha ve Irpin’i ziyaret etmiş, ölü sivillerin fotoğraf sergisinde gözyaşlarını tutamamıştı. Bucha Belediye Başkanı Anatolii Fedoruk, Meloni’ye ziyareti sırasında kasabada bulunan mermi ve mermi kovanlarından yapılmış bir hatıra parası takdim etmişti.

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