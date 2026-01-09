  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor

Hamas Gazze kararını duyurdu

Bay Kemal'in Silivri şifreleri: Evlat, hançer, hırsız! Herkesi ziyaret etti, Ekrem’in adını bile anmadı

Suriye’de son durum ne? Türkiye’den net mesajlar

Destici’nin Gülben Ergen’e başörtüsü kızgınlığı geçmedi: Sanatçı değil, ne olduğu ortada
Gündem Ortadoğu’da yeni ittifak hattı kuruluyor! Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik telefon trafiği!
Gündem

Ortadoğu’da yeni ittifak hattı kuruluyor! Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik telefon trafiği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ortadoğu’da yeni ittifak hattı kuruluyor! Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik telefon trafiği!

Bölgesel denklemde dengeleri değiştirecek dev bir diplomatik hamle geldi! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, telefon başında Suriye'deki son gelişmeleri ve Halep’te tırmanan gerilimi masaya yatırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Şeybani arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki mevcut durumun bölgesel istikrar üzerindeki yansımaları ve ilgili tarafların bu kapsamda attığı adımlar ele alındı.

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!
Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

Gündem

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23