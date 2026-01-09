Ortadoğu’da yeni ittifak hattı kuruluyor! Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik telefon trafiği!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Şeybani arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki mevcut durumun bölgesel istikrar üzerindeki yansımaları ve ilgili tarafların bu kapsamda attığı adımlar ele alındı.