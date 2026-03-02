  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cowboy Trump yine saçmaladı: "Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!"
Gündem

Cowboy Trump yine saçmaladı: “Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Cowboy Trump yine saçmaladı: "Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!"

Dünyayı kan gölüne çeviren kovboy devletin başındaki isim Donald Trump, İslam dünyasına yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıları akılalmaz bahanelerle savunmaya çalışıyor. İran’ın dini lideri Hamaney’e düzenlenen kalleş suikastın ardından köşeye sıkışan haydut Trump, cinayeti meşrulaştırmak için "suikast korkusu"nun arkasına sığındı.

Katil Trump’ın korku dolu rüyası: “İki kez denediler!”

ABC News kanalına konuşan ve ağzından kan damlayan Trump, İran’a yönelik saldırı emrini şahsi korkuları nedeniyle verdiğini açıkça itiraf etti. Hamaney’in kendisine yönelik suikast hazırlığında olduğunu iddia eden küresel zorba, "O bana ulaşmadan ben ona ulaştım. İki kez denediler ama ben daha hızlı davrandım" diyerek adeta bir mafya ağzıyla konuştu. Müslümanların kanını dökerek hayatta kalmaya çalışan bu zihniyet, dünyayı kendi karanlık korkularına hapsetmeye devam ediyor.

"Kökünü kazıdık" küstahlığı!

Gerçekleştirdikleri saldırının bir "başarı" olduğunu savunan küstah Trump, sadece Hamaney'i değil, yönetimin tüm kademelerini hedef aldıklarını açıkça dile getirdi. İran’ın askeri ve siyasi geleceğini yok etmeye ant içmiş olan haçlı-siyonist ittifakının sözcülüğünü yapan Trump, "Adayların çoğunu ortadan kaldırdık. İkinci, hatta üçüncü sıradakiler bile artık yaşamıyor" diyerek katliamın boyutlarını gururla anlattı.

Siyonizmin uşağı, mazlumların düşmanı!

Kendi canını kurtarmak için koca bir coğrafyayı ateşe atmaktan çekinmeyen bu haydut yapının, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu nasıl ayaklar altına aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu. İsrail'in uşaklığını yapan ABD yönetimi, bu son saldırılarla birlikte İslam dünyasına karşı açtığı savaşı en üst perdeye taşıdı. Ancak unuttukları bir şey var; zulümle abad olanın ahiri berbat olur!

