Gündem İran'dan ABD'ye müzakere resti: 'Katillerle masaya oturmayız!'
Gündem

İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’

İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren emperyalist ABD ve siyonist işbirlikçilerinin saldırıları sürerken, İran’dan "müzakere" iddialarına tokat gibi bir cevap geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Umman kaynaklı "müzakereye hazırız" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, ABD ile masaya oturulmayacağını duyurdu.

Diplomasiye ihanet edenlere geçit yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Ummanlı mevkidaşı arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Batı’nın kirli siyasetini bir kez daha deşifre etti. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, nükleer müzakereler bahanesiyle oyalama taktiği güden ABD’nin, diplomasiye bir kez daha ihanet ettiği vurgulandı. Arakçi, İran’ın her türlü saldırganlığa karşı meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacağını ve vatan savunmasından taviz verilmeyeceğini ifade etti.

BM'ye "terör eylemi" uyarısı: "Ağır sonuçları olacak"

Şehit edilen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik kalleş suikast sonrası Birleşmiş Milletler’e (BM) sert bir mesaj gönderen Bakan Abbas Arakçi, bu terör eyleminin cezasız kalmayacağını belirtti. Faillerin ve bu cinayetin arkasındaki karanlık ellerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırının ağır sonuçları olacak ve sorumluluk tamamen faillerine aittir. BM Güvenlik Konseyi'ni bu terör eyleminden sorumlu olanların hesap vermesi için derhal ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz."

 

Siyonist saldırıları gölgesinde dik duruş

İşgalci İsrail ve hamisi ABD’nin Tahran ve çevresine yönelik saldırıları sürerken, İran yönetiminin müzakere kapılarını kapatması, bölgedeki emperyalist planlara karşı "dik duruş" olarak yorumlandı. Müslümanların izzetini koruma kararlılığını yineleyen İran kanadı, Batı’nın ikiyüzlü diplomasi oyunlarına alet olmayacaklarını tüm dünyaya ilan etti.

