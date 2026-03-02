Sahurda baba katili oldu!

  • İSTANBUL
Batman'da 18 yaşındaki genç kız, sahurda babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası evdeki silahla babasına kurşun yağdırırken, 45 yaşındaki baba olay yerinde hayatını kaybetti.

atman'da sahur vaktinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Vahap

Bu mübarek günde bu vahşeti hemde sahurda yapan bu genç kız acaba nasıl bir beyin taşiyor.
