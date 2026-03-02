Sahurda baba katili oldu!

atman'da sahur vaktinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.