Öksürük şuruplarını atın gitsin: Bu reçine solunumu tamamen onarıyor! Antik çağların mirası...
Dünya genelinde artış gösteren kronik solunum yolu şikayetleri için önemli bir araştırma sonucu ortaya çıktı.
Modern tıbbın çözüm aradığı kronik öksürük ve bronşiyal inflamasyon sorununa karşı antik çağlardan beri kullanılan akgünlük sakızı (Boswellia serrata), bilim dünyasının merceği altında bulunuyor. Kış aylarından sonra geçmek bilmeyen ve yaşam kalitesini düşüren öksürük nöbetlerine karşı bu reçinenin sunduğu fitokimyasal destek, yabancı bilim insanları tarafından titizlikle inceleniyor.
Almanya'daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi bünyesinde yapılan fitoterapi araştırmaları, akgünlük sakızının içerisinde bulunan boswellik asitlerin, vücttaki iltihap yapıcı enzimleri baskıladığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, bu doğal reçinenin sadece semptomları hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda akciğer dokusundaki ödemi azalttığını kanıtlıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz Fitoterapi Derneği Üyesi Dr. Simon Mills, bitkisel reçinelerin solunum yolları üzerindeki bariyer etkisine dikkat çekiyor. Mills, "Boswellia, lökotrien sentezini bloke ederek hava yollarındaki aşırı duyarlılığı minimize etti. Bu durum, özellikle astım kökenli veya alerjik kaynaklı inatçı öksürüklerde kimyasal ilaçlara güçlü bir alternatif oluşturdu" şeklinde konuşuyor.
Amerikalı İmmünolog Prof. Dr. Heather Zwickey ise akgünlük sakızının bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici etkisini vurguluyor. Zwickey, "Yaptığımız gözlemlerde, akgünlük sakızı kullanımının solunum yolu mukozasını onardığı ve enfeksiyon sonrası devam eden 'kuru öksürük' evresini kısalttığı saptandı" ifadesini kullanıyor.
Yer alan verilere göre, sakızın tütsü olarak solunması veya doğrudan çiğnenmesi yerine, standardize edilmiş özlerinin tüketilmesinin biyoyararlanımı artırdığı kaydediliyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu tür takviyeleri kullanmadan önce mutlaka hekim görüşü alması gerektiğini önemle hatırlatıyor.
