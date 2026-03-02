Düzce'de ilk kazma vuruldu

Düzce’de içme suyu sorununa köklü çözüm sunacak olan yatırımlardan bir tanesi daha hayata geçiyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vaatleri arasında yer alan 45 milyon Euro bütçeli şehir şebekesi yenileme projesi başladı, ilk kazma Aziziye Mahallesi’nde vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Faruk Özlü, projenin 22 ila 30 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Düzce’nin içme suyu sorununa köklü ve kalıcı çözüm sunulması hedefiyle kentin gelecek 50 yılı düşünülerek yatırımlar planlandı. İlk etapta şehrin içme suyu kaynak sayısı 2’ye çıkarıldı. Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi üzerinde yeni regülatörler inşa edilirken, içme suyu depoları ve terfi istasyonu tamamlandı. Kaynaklardan temin edilen suyun arıtma tesisine bağlantısını sağlayan ana isale hattı da yenilendi.

Projenin ikinci aşamasında ise Devlet Su İşleri (DSİ) kaynaklarıyla 1,4 milyon TL’lik yatırımla günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor. Son teknolojiyle donatılan tesisin inşaatı planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Projenin son ayağı olan ve finansmanı İller Bankası kaynaklarından sağlanan 45 milyon Euro bütçeli şehir şebekesi yenileme çalışmaları da resmen başladı. Toplam bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenileneceği yatırımla, şebekeden kaynaklanan arıza, kirlilik, kayıp-kaçak ve basınç sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Arıtma sisteminin inşasına geçen yıl başlamıştık. İnşallah bu sene ağustos ayı içerisinde 130 bin m3/gün kapasiteli arıtma tesisimiz tamamlanmış olacak. Bunun yanında toplamda bin 250 kilometre uzunluğundaki şehir şebekesi değişimine de Aziziye Mahallesi’nden başladık. İnşallah önümüzdeki 22 ay içerisinde, 30 ay içerisinde şehir şebekesini de yenilemiş olacağız" dedi.

Şehir şebekesi değişim çalışmalarını vatandaşları en az etkileyecek şekilde planladıklarını belirten Özlü, "Bu program şöyle; gün boyunca şebeke için kazıyoruz, boruları döşüyoruz, kapatıyoruz. İnşallah yaz boyunca mevsim şartları uygun hale geldiğinde kazı çalışmalarını tamamladığımız mahallelerimizdeki bozulan asfaltları yenileyeceğiz. Düzce’mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.