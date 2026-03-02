Mutfakta en sık kullanılan Karabiberin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı! Bu yemeklere mutlaka ekleyin

Yemeklere kattığı aromayla mutfakların en sık kullanılan baharatlarından biri olan karabiber, sanılandan çok daha fazlasını sunuyor. İçeriğinde bulunan "piperin" adlı aktif bileşen sayesinde besin emilimini artırabildiği ve sindirim sistemini destekleyebildiği belirtiliyor. Beslenme uzmanları, özellikle zerdeçal gibi bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde karabiberin yararının yükseldiğini vurguluyor. Ancak her besinde olduğu gibi ölçülü kullanımın önemine dikkat çekiliyor.