İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor!

Akrotiri Üssü’nde panik gecesi

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, RAF Akrotiri Üssü gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu. Bölgeden gelen haberlerde üs çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve İngiliz savaş uçaklarının panikle havalandığı belirtildi. Savunma Bakanlığı, "kuvvet koruma önlemlerinin en üst seviyede olduğunu" iddia etse de yaşanan zafiyet İngiliz basınında geniş yankı buldu.

Haçlı ittifakı yine sahnede: Starmer’dan skandal onay!

Olayın fitili, Batılı güçlerin İran’a yönelik kuşatma planlarıyla ateşlendi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçtiğimiz günlerde yaptığı küstah açıklamada, müslümanlara yönelik saldırılar için ABD’nin İngiliz üslerini kullanmasına yeşil ışık yaktıklarını duyurmuştu. Almanya ve Fransa ile ortak bildiri yayınlayarak İran'ın savunma kapasitesini hedef alan bu şer ittifakı, bölgeyi bir kez daha ateş çemberine sürükledi.

İşgal toprakları artık güvende değil

İran’ın daha önce de füze atışlarıyla hedef aldığı bölgede, İngiliz üslerinin ABD ve İsrail'e lojistik destek sağlaması sabırları taşırdı. Güney Kıbrıs'taki bu üslerin, İslam dünyasına yönelik saldırılarda birer "sıçrama tahtası" olarak kullanılması, saldırıların ana gerekçesi olarak görülüyor. Bölgedeki gerilimin nereye varacağı ise merak konusu.