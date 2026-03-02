KKTC’den dünyayı sarsan uyarı: Kıbrıs’ı ateş çemberine atmayın!

"Halkımızın güvenliği her şeyden önemli"

Güneydeki İngiliz üslerine yönelik füze saldırısı iddiaları adada yankı uyandırırken, Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki güvenlik dengelerinin ne kadar hassas bir noktaya geldiğine dikkat çekti. İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, İran tarafından fırlatılan füzelerin etkisiz hale getirildiğine dair açıklamalarını hatırlatan Üstel, bu tür ihtimallerin dahi ada halkını derin bir tedirginliğe ittiğini belirtti.

Türkiye’nin garantörlüğü barışın teminatıdır

Kıbrıs’ın, Anavatan Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü sayesinde on yıllardır huzur içinde olduğunu hatırlatan Üstel, küresel güçlerin kirli oyunlarına adayı alet etmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir askeri planın insan hayatından daha kıymetli olmadığını ifade eden Başbakan, şu önemli uyarıda bulundu:

“Kıbrıs Adası’nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere’nin garantörlük sorumluluğunun temel gereğidir.”

İngiliz üsleri tehdit saçıyor

İslam coğrafyasına yönelik operasyonlarda lojistik merkez olarak kullanılan Akrotiri ve Dikelya üslerinin varlığı, bölgedeki tansiyonu her geçen gün artırıyor. KKTC yönetimi, adanın huzurunun bozulmaması adına tüm tarafları sağduyuya davet ederken, barışın tek teminatının Türkiye'nin bölgedeki varlığı olduğunun bir kez daha altını çizdi.