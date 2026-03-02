Kar yükü arttı, köylü seferber oldu

  • İSTANBUL
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü’nde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Ahırlarda çökme riskine karşı köylüler sabahın erken saatlerinde kürek başına geçti...

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde hayatı zorlaştırdı. Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü’nde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması, köylüleri harekete geçirdi.

 

Köy sakinleri, hem evlerinin önünü hem de hayvan barınaklarını kar yükünden korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

 

Ahırlarda hummalı temizlik

Yoğun kar yağışının ardından en büyük endişe, eski ve çatısız ahırlarda yaşanıyor. Karın ağırlığı nedeniyle çökme riski artarken, köylüler sabahın erken saatlerinden itibaren ahırların üzerini temizlemeye başladı. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köyde, koyun ağıllarının içi ve çevresi de titizlikle küreniyor.

 

"Ben bu karı görmedim"

Erken saatlerden itibaren kar kürümeye başladıklarını ifade eden Ali Demirkaya, "Ağılı temizledik, koyunlarımıza ot vereceğiz. Çok kar yağdı çok, çok kuvvetli kar, görülmemiş kar, 80 yaşındayım ben bu karı görmedim" dedi.

 

Şartlar hayvanlar için çok zor

Kar yağışı hayvanların günlük bakımını da zorlaştırıyor. Ağılların girişleri sık sık kapanırken, yemleme ve su temini de güçlükle sağlanıyor. Köylüler, hem hayvanlarının zarar görmemesi hem de barınakların güvenliğinin sağlanması için gün boyu kürek sallıyor.

Kars’ta kış şartları hayatı zorlaştırsa da, Duraklı Köyü sakinleri imece usulü çalışarak hem evlerini hem de hayvanlarını korumaya devam ediyor.

