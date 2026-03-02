  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar Savaş siber alana taşındı! İran halkı Trump ve Netanyahu'yu izledi Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı Borsa için İran savaşı önlemleri! Yeni kararlar açıklandı Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı Trump'tan bölgeyi ateşe verecek "kanlı takvim" açıklaması! Saldırıların ne kadar süreceğini açıkladı İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı Bahreyn sokaklarında sevinç gösterileri! ABD üssünün vurulması kutlandı
Gündem İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler
Gündem

İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran bu sabah saatlerinde Bahreyn'deki ABD üslerine yoğun misilleme düzenledi. Olay yerinden gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İran'ın ilk günden beri hedef aldığı Bahreyn'deki ABD üslerine bu sabah saatlerinde de yoğun misilleme saldırıları düzenlendi.

Arap medyasının ve İranlı gazetecilerin paylaştığı görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Bahreyn halkının sabah işlerine giderken kaydettiği görüntüler kısa sürede dünya gündemine otururken, saldırının bilançosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı
İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

Dünya

İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

Lübnan’dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi
Lübnan’dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi

Dünya

Lübnan’dan İsrail'e füze atıldığı iddia edildi

Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"

Dünya

Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"

Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor!
Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor!

Gündem

Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23