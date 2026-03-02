İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler
İran bu sabah saatlerinde Bahreyn'deki ABD üslerine yoğun misilleme düzenledi. Olay yerinden gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
İran'ın ilk günden beri hedef aldığı Bahreyn'deki ABD üslerine bu sabah saatlerinde de yoğun misilleme saldırıları düzenlendi.
Arap medyasının ve İranlı gazetecilerin paylaştığı görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
Bahreyn halkının sabah işlerine giderken kaydettiği görüntüler kısa sürede dünya gündemine otururken, saldırının bilançosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.