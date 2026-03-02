  • İSTANBUL
Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

7 Mart'ta oynanacak Süper Derbi için Sergen Yalçın kararını verdi.

#1
Foto - Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

Kocaelispor'u mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş, Galatasaray derbisini kazanıp serisini devam ettirmenin peşinde. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, derbi 11'ini netleştirmeye başlarken stoperde Emmanuel Agbadou'nun yanında sezon sonuna kadar kimi oynatacağıyla ilgili kararını verdi.

#2
Foto - Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

Süper Lig'de 24. haftada yenilmezlik serisini sürdüren Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak derbiye çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki maçtan galibiyetle ayrılmak isterken derbi planları da belli olmaya başladı.

#3
Foto - Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve savunma hattının en önemli ismi haline gelen Emmanuel Agbadou, görev yaptığı 4 maçta 3 farklı isimle stoperde görev yaptı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde stoper ikilisi için kararını verdiği belirtildi.

#4
Foto - Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'nun yanında forma giyen Felix Uduokhai'nin performansından memnun olduğu ve sezon sonuna kadar stoper ikilisini Agbadou-Uduokhai şeklinde oluşturmayı planladığı aktarıldı.

#5
Foto - Sergen Yalçın tam da Galatasaray derbisi öncesi sezonun en kritik kararını verdi!

Agbadou, Beşiktaş'a imza attıktan sonra stoperde Emirhan Topçu'yla 2 maçta, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo'yla ise birer maçta görev yaptı. Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.

