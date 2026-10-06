Ortadoğu’da kritik temas! Şam yönetimi Riyad hattında: Ahmed eş-Şara, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi. Eş-Şara başkent Riyad’daki temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, taraflar arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek muhtemel adımlar ele alındı. Eş-Şara’ya ziyaretinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik etti.