Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak?

Dünya bugün Ortadoğu’dan gelen son dakika haberleriyle sarsıldı. İsrail ordusunun sabaha karşı Tahran’ı hedef alan "önleyici" operasyonu ve ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’a geniş çaplı bir operasyon başlattık" duyurusuyla bölgede tüm diplomatik yollar kapandı. İran Devrim Muhafızları’nın "işgal altındaki toprakları" hedef alan füze ve kamikaze İHA yağmuruyla birlikte bölge tam anlamıyla bir barut fıçısına dönüştü.

İran’dan ateşlenen mühimmatların İsrail’e varış süreleri ise dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle saniyelerle yarışılan bu süreçte, 12 dakika içinde İsrail’e ulaşabilen balistik füzeler en büyük risk grubunu oluşturuyor. 9 saatlik bir uçuşun ardından hedefe varması beklenen Kamikaze İHA’lar ve 2 saatlik varış süresiyle seyir füzeleri, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin (Iron Dome) en büyük sınavı olacak. Tahran’dan yükselen patlama sesleri ve karşılıklı açıklamalarla bölgedeki sıcak çatışmanın nereye evrileceği merakla takip ediliyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre İran'ın başlattığı füze misillemesinin ardından ateşlenen mühimmatların İsrail'e ne kadar sürede varacaklarına dair detaylar dikkat çekti.

İsrail, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a "önleyici" bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Bu açıklamadan dakikalar sonra Tahran'dan da patlama sesleri yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da "İran'a geniş çaplı bir operasyon başlattık" açıklamasıyla bölge iyice ısınırken, İran'dan ise misilleme saldırıları başladı.

"İSRAİL'E SALDIRILAR BAŞLADI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.

Detaylı açıklamaların, daha sonra resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

SAATİ MERAK EDİLDİ

Gelişmelerin ardından sosyal medyada gündeme getirilen konulardan biri de, İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e varacağı oldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri:

- Balistik füze: 12 dakika

- Seyir füzesi: 2 saat

- Kamikaze İHA: 9 saat