SON DAKİKA
Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı Hamaney'in konutu bombalandı! İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti 28 Şubat'ı lanetliyoruz İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu New York Times yazdı! Saldırı ortak yapılıyor ABD ve İsrail ordusundan İran'a askeri operasyon Saldırılar sonrası İran'dan ilk açıklama İsrail'de sığınaklar açıldı! İran her an vurabilir NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu
Dünya ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından eğitime ara verildi!
Dünya

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından eğitime ara verildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından eğitime ara verildi!

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılar üzerine İran’da üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar üzerine İran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Valiler ve Eyalet Güvenlik Konseyiyle koordineli olarak üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitimleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran dahil ülkenin bazı kentlerine saldırılar başlatmıştı.

