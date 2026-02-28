Lang Galatasaray'da kalacak mı? Anlamlı hareket
Galatasaray'ın, Napoli'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Noa Lang, Instagram hesabında önemli bir değişiklik yaptı. Bu hareket, takımda kalmak istediği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray devre arasında sürpriz bir hamleyle Noa Lang'ı Napoli'den kiralamıştı. İki takım arasındaki anlaşmada Sarı-Kırmızılılar'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu madde tamamen isteğe bağlı... Yani Cim-Bom isterse, opsiyon devreye girecek.
26 yaşındaki Hollandalı yıldızdan ilginç bir hamle geldi. Lang, Instagram hesabındaki fotoğrafını güncelledi. 1.73 boyundaki futbolcunun profil fotosu artık Galatasaray temalı! Bu hareketin ardından Lang'ın takımda kalma isteği de belgelenmiş oldu...
Napoli yıldız ismi bu sezon başında PSV'den transfer etmişti. 25 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Lang, Teknik Direktör Conte ile sorunlar yaşayınca Galatasaray'a kiralandı. Cim-Bom, oyuncunun bonservisi için girişimde bulunmaya karar verse bile 30 milyon euro ödemek istemiyor. Yani bu durumda pazarlık yapılacak.
