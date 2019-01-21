Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar İsrail'in Suriye'deki İran mevzilerini hedef almasının ardından bölgede gerilim tırmandı. İran ve Rusya'nın gün içindeki açıklamalarına İsrail cephesinden yanıt geldi. Netanyahu, "İran, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarına katlanacak" dedi.

İsrail'in Suriye saldırısının ardından Netanyahu'dan "Hedef İran'dı; İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacaklar" açıklaması geldi. İsrail'in bir kez daha Suriye'ye hava saldırısı düzenleyip can alması sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu, Suriye'deki İran mevzilerini hedef aldıklarını söyledi. Netanyahu, İran'a, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacağına dair gözdağı verdi. Rusya açıklama yaptı Rusya Ulusal Savunma Kontrolü Merkezi, rejim güçlerinin İsrail tarafından atılan 30 güdümlü füzeyi imha ettiğini, saldırı sonucu 4 rejim askerinin yaşamını yitirdiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. AFP haber ajansının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre ise saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İran resti çekti İran Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin İsrail'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söyledi.

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