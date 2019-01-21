0553 313 94 23

Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar

İsrail'in Suriye'deki İran mevzilerini hedef almasının ardından bölgede gerilim tırmandı. İran ve Rusya'nın gün içindeki açıklamalarına İsrail cephesinden yanıt geldi. Netanyahu, "İran, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarına katlanacak" dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:37
Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar

İsrail'in Suriye saldırısının ardından Netanyahu'dan "Hedef İran'dı; İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacaklar" açıklaması geldi.

İsrail'in bir kez daha Suriye'ye hava saldırısı düzenleyip can alması sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu, Suriye'deki İran mevzilerini hedef aldıklarını söyledi.

Netanyahu, İran'a, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacağına dair gözdağı verdi.

Rusya açıklama yaptı

Rusya Ulusal Savunma Kontrolü Merkezi, rejim güçlerinin İsrail tarafından atılan 30 güdümlü füzeyi imha ettiğini, saldırı sonucu 4 rejim askerinin yaşamını yitirdiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFP haber ajansının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre ise saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İran resti çekti

İran Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin İsrail'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:37
  1. İran
  2. Rusya
  3. İsrail
  4. Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde. Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsin
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey..
    2. "Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu doğru..
    3. Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı..
    4. "Maçı hakemler mi VAR odası mı..
    5. Erdoğan:"Faiz oranları, enflasyon..
    6. Trabzon'da virajı alamayan kamyon eve..
    7. BDDK'dan sosyal medya uyarısı!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin..
    9. İran hava yolu taşımacılığında..
    10. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    11. AB, kimyasal silah kullanımında rolü..
    12. "Operatörlerin tüketiciye sürpriz..
    13. Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring..
    14. Anadolu Otoyolu'da zincirleme trafik..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi..
    16. Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan..
    17. Avcılar'da lüks kafede muştalı dehşet!
    18. Almanya terör şüphesi dedi! O ülkeye..
    19. Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"
    20. Diriliş Ertuğrul dizisinde büyük oyun!
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!