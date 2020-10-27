Orta ve Doğu Karadeniz'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki

GİRESUN (AA) - Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Ordu ve Artvin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları kınandı.

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda toplanan Memur-Sen üyeleri adına basın açıklamasını Sağlık Sen Şube Başkanı Sami Şimşek okudu.

Şimşek, insanların inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu söyledi.

Macron'un, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanlığı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullandığını belirten Şimşek, "Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda." dedi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Macron'u kınayan pankart taşıdı.

Grup üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Musa Uncu, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa'nın aklını esir aldığını dile getirdi.

Uncu, "Çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ile Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses de katılarak destek verdi.

- Bayburt

Memur-Sen Bayburt Şube Başkanı Kenan Turan, sendika binasında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok ülkesinde cinnet hali yaşandığını, Macron'un da kirli siyasetine malzeme aradığını ifade etti.

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa'nın aklını esir aldığını anlatan Turan, "Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

- Ordu

Memur-Sen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, sendika binası önünde yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde alanlarda olduklarını aktardı.



Fransa'nın önce tarihiyle hesaplaşması gerektiğini vurgulayan Çelenk, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllar boyu insanları katlettiniz. Afrika'da milyonlarca insanı katlettiniz. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri sömürürken insanları açlığa mahkum ettiniz.

Belki bazı İslam ülkesinin liderlerini kukla, işbirlikçi yapabilirsiniz fakat oradaki Müslümanların kalbine giremezsiniz, hissiyatlarını öldüremezsiniz. Peygamber Efendimize hakaret dolu karikatürleri devlet binalarınıza yansıtarak İslamiyet'e en ufak bir zarar veremezsiniz. Sadece içinizdeki kini, nefreti dışarı yansıtmış olursunuz."

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karadeniz ise sendikanın ortak bildirisini okudu.

Memur-Sen Ordu Şubesi tarafından düzenlenen programa, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

- Artvin

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, "İnsanların İnançlarını Hedef Almak Özgürlük Değil Küstahlıktır" yazılı pankart açtı.

Basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim İnce, Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldırdığına işaret etti.

Macron'un kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olduğunun altını çizen İnce, "İnancımız farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.











