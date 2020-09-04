Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

SİNOP (AA) - Sinop’ta İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadelenin alınan ek tedbirlerle devam ettiğini söyledi.



Herkesin kendi geleceği için kurallara uyması gerektiğine işaret eden Karaömeroğlu, "Sinoplular yüzde 80 civarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Uymayanları da biz yaptığımız bu denetimlerde uyarıyoruz." dedi.

- Amasya

Amasya'da polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan trafik denetiminde polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması, halkın sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Denetime katılan Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, denetimlerin yoğun ve aktif şekilde yapıldığını söyledi.