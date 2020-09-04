  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
Aktüel

Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:32:57 -
Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

SİNOP (AA) - Sinop’ta İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadelenin alınan ek tedbirlerle devam ettiğini söyledi.

Herkesin kendi geleceği için kurallara uyması gerektiğine işaret eden Karaömeroğlu, "Sinoplular yüzde 80 civarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Uymayanları da biz yaptığımız bu denetimlerde uyarıyoruz." dedi.

- Amasya

Amasya'da polis, zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan trafik denetiminde polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması, halkın sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Denetime katılan Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, denetimlerin yoğun ve aktif şekilde yapıldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran'dan petrol aldıkları ve petrol alanında iş birliği yaptıkları gerekçesi ile beş şirkete yaptırım uyguladı.

Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı