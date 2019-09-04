Orta Doğu Teknik Üniversitesi profesör doktor öğretim üyesi alıyor! ODTÜ öğretim üyesi alımı başvuru şartları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 29 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta psikoloji bölümü deneysel psikoloji anabilim dalı, psikoloji bölümü trafik ve ulaşım psikolojisi anabilim dalı, makina, inşaat ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü olmak üzere 29 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 4 Eylül itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları neler?

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

Başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler

- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)

- Bilimsel çalışmaları, atıfları ve yayınları

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik). Belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir,

- Onaylı dil belgesini kapsayan;

- Profesör adaylarının 6 takım, Doçent adaylarının 4 takım dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının işlemleri Fakültelerce/Enstitülerce yürütüleceğinden 4 takım dosya ile ilgili Fakülteye/Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

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