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Dünya Orta çağın rezil adeti devam ediyor!.. Cadı dedikleri kadını diri diri yaktılar
Dünya

Orta çağın rezil adeti devam ediyor!.. Cadı dedikleri kadını diri diri yaktılar

Yeniakit Publisher
2024-02-24 09:49:00 -
Orta çağın rezil adeti devam ediyor!.. Cadı dedikleri kadını diri diri yaktılar

Afrika'da yerel halk, cadı olmakla suçladıkları kadının el ve ayaklarını bağlayıp diri diri ateşe verdi.

"Bizi Müslüman olarak yaratan Allah'a hamdolsun" dedirten görüntüler Afrika'da kaydedildi.

Orta Çağ zihniyetinin hüküm sürdüğü Afrika'da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale neden oldu.

Cadı olmakla suçladıkları kadının el ve ayaklarını bağlayarak şiddet uygulayan kalabalık grup yere yatırdıkları kadını diri diri yaktı.

Görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Skandal görüntüleri, rezilliğin yayılmaması adına paylaşmıyoruz.

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